«Газпром» опроверг заявление «Нафтогаза» об отмене арбитражем нормы «бери или плати»

«Газпром» считает предварительное решение Стокгольмского арбитража по суду об условиях контракта на поставку газа с «Нафтогазом Украины» позитивным для себя, заявил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев, передает «Интерфакс».

«Вы читали решение Стокгольмского арбитража, что вы так уверенно говорите о том, что оно не в нашу пользу? А я читал. В любом случае баланс по этому решению для «Газпрома» положительный. Даже на предварительном этапе. Объем этого баланса будет определен по итогам окончательного решения арбитража», - заявил Медведев журналистам.

Он также опроверг заявление украинской стороны, что суд отменил норму «бери или плати» (take or pay) в контракте. На этом контрактном принципе основывалась большая часть претензий «Газпрома».

«Один вопрос только затрону. Вот (украинская сторона утверждает – прим.) арбитражное решение отменило take or pay. Это не так. Не отменило оно take or pay. Я не буду вам рассказывать, что там на самом деле, но отмены take or pay нет», - заявил представитель «Газпрома».

«Это манипуляция такая публичная. Работа идет. Мы арбитражные решения всегда уважали и уважаем», - добавил Медведев.

Он сообщил, что 30 июня - дата представления возражений и комментариев. «Это не означает, что 30 июня сразу последует окончательное заключение. Тем более, как мы знаем, арбитражи часто сроки вынесения решений могут сдвигать, как правило, не в сторону ускорения. А в сторону затягивания. Непростой вопрос. Требует серьезной работы», - сообщил представитель «Газпрома».

На прошлой неделе «Нафтогаз Украины», сообщил об отмене ряда требований «Газпрома» Стокгольмским арбитражем. В частности, глава украинского госхолдинга Андрей Коболев сообщил об отмене правила «бери или плати».

Встречные иски «Нафтогаза» и «Газпрома» по контракту на поставку газа были поданы в Стокгольмский арбитраж в июне 2014 года. По состоянию на начало апреля 2017 года, взаимные претензии компаний по контракту купли-продажи газа с учетом штрафов и процентов составляли около $45,7 млрд и $17,9 млрд соответственно.

Финансовые претензии «Нафтогаза» по контракту включают в себя возмещение переплаты за газ ($17,9 млрд), претензии «Газпрома» - неоплаченные счета в части спорной цены за ноябрь 2013 - май 2014 года ($2,9 млрд) и оплата непоставленного газа по требованию «бери или плати» ($42,8 млрд).