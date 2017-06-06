Мемория. Арам Хачатурян

6 июня 1903 года родился Арам Хачатурян, композитор и дирижер.

Личное дело

Арам Ильич Хачатурян (1903—1978) родился в Коджори — предместье Тифлиса (Тбилиси). Был четвертым сыном в семье армянского переплетчика. С детства любил музыку, в школьные годы играл на фортепиано, горне и тубе. «Старый Тифлис — звучащий город, — говорил он впоследствии, — музыкальный город. Достаточно было пройти по улицам и переулкам, лежащим в стороне от центра, чтобы окунуться в музыкальную атмосферу, создаваемую самыми разнообразными источниками».

В 1921 году в составе армянской агитбригады на поезде проехал Армению и прибыл в Москву, где к тому времени уже давно жил старший брат музыканта Сурен — руководитель и режиссер армянской театральной студии. В пути агитаторы давали концерты местным жителям, попутно разъясняя им идеи Октября. Композитор вспоминал: «Один из дешевых товарных вагонов состава, на котором приехала группа, был превращен в концертную эстраду с пианино, стоящим перед открытыми дверями. Когда поезд останавливался на запасном пути какой-нибудь станции, я начинал играть бравурные марши. Члены нашей бригады при помощи рупоров принимались созывать публику, немедленно собиравшуюся перед вагоном. Начинался митинг, сопровождавшийся песнями, несложными концертными номерами, раздачей пропагандистских материалов».

В столице Арам поступил на биологическое отделение Московского университета, однако уже через год забрал документы и перешел в Гнесинское музыкальное училище, где занимался по классу композиции и учился играть на виолончели и фортепиано. В 1926—1928 годах заведовал музыкальной частью в драматической студии при Доме культуры Армении в Москве.

После окончания училища в 1929 году поступил в Московскую консерваторию. В конце 1920-х годов опубликовал свои первые произведения, среди которых Песня-поэма для скрипки с фортепиано (1929) и Сюита для альта и фортепиано (1929). «Вскоре я совсем осмелел, — вспоминал Хачатурян,— и начал варьировать знакомые мотивы, присочинять новые. Помню, какую радость доставляли мне эти — пусть наивные, смешные, неуклюжие, но все же первые мои попытки композиции».

Почти все его сочинения студенческого периода стали репертуарными. Это, прежде всего, Первая симфония (1934), Токката для фортепиано (1932), Трио для кларнета, скрипки и фортепиано (1932). В 1934 году Хачатурян окончил консерваторию с отличием, затем два года учился в аспирантуре при консерватории.

В 1935 году на экраны вышел фильм «Пэпо» с музыкой Хачатуряна. Песня Пэпо стала очень популярной в Армении. Также широкую известность композитору принес Фортепианный концерт (1936), созданный во время учебы в аспирантуре.

В 1933 году женился на своей сокурснице композиторе Нине Макаровой, в браке родился сын Карен.

Во время Великой Отечественной войны эвакуировался в Пермь, куда попал и ленинградский Мариинский театр. В декабре 1942 года в Перми состоялась премьера первого балета композитора «Гаяне». «Жил я в Перми на пятом этаже в гостинице "Центральная". <…> Около 700 страниц партитуры "Гаянэ" я написал за полгода в холодной гостиничной комнатушке, где стояли пианино, табуретка, стол и кровать. Мне тем более это дорого, что "Гаянэ" — единственный балет на советскую тему, который не сходил со сцены четверть века». «Танец с саблями» из «Гаяне» принес композитору мировую славу.

В 1948 году против Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича и Арама Хачатуряна была развернута кампания по обвинению в формализме. Критиком выступил член Политбюро ЦК Андрей Жданов. После этого Хачатуряна сняли с руководящей должности в Союзе композиторов, и он окунулся в сочинительскую работу. С 1950 года также часто выступал как дирижер, гастролировал с концертами своей музыки по СССР и за рубежом. С того же года преподавал композицию в Московской консерватории и в Институте им. Гнесиных, где вскоре стал профессором.

Главным послевоенным произведением Хачатуряна стал балет «Спартак». Партитура была им написана в 1954 году, премьера состоялась в декабре 1956 года.

С 1957 года Хачатурян — секретарь Союза композиторов СССР, спустя год — президент ассоциации дружбы и культурного сотрудничества со странами Латинской Америки.

С начала 1970-х годов часто болел, заметно подорвала его здоровье и смерть супруги в 1976 году.

Арам Хачатурян скончался 1 мая 1978 года в Москве. Похоронен в пантеоне парка имени Комитаса в Ереване.

Чем знаменит

Арам Хачатурян

Арам Хачатурян - один из самых известных армянских композиторов в СССР, сумевший объединить самобытную мелодику народных песен с европейскими музыкальными формами. Самый плодотворный период его биографии пришелся на середину и конец тридцатых годов. К тому времени относятся Первая симфония (к 15-летию Советской власти в Армении, 1935), Концерт для фортепиано с оркестром (1936), Концерт для скрипки с оркестром (1940).

Хачатурян плодотворно работал в театре и кино, сочинив музыку более чем к 20 кинофильмам, в их числе «Пепо», «Владимир Ильич Ленин», «Адмирал Ушаков», «Отелло», «Сталинградская битва». Написал музыку к спектаклям «Макбет» в Малом театре (1955) и «Король Лир» в Театре им. Моссовета (1958). Широкую известность получила его музыка к спектаклю «Маскарад», созданная в 1941 году для Театра им. Вахтангова.

В числе его учеников были Ростислав Бойко, Алексей Рыбников, Микаэл Таривердиев, Марк Минков, Владимир Дашкевич, Эдгар Оганесян, Анатоль Виеру, Рене Ээспере. К школе композитора музыковеды также причисляют армянских композиторов Арно Бабаджаняна, Александра Арутюняна и Эдварда Мирзояна.

О чем надо знать

В 1960-х годах Арам Хачатурян развил бурную административную деятельность. В 1963 году был избран действительным членом Академии Наук Армянской ССР. Имел звания профессора и доктора искусствоведения.

Много участвовал в зарубежных командировках, организованных в пропагандистских целях — встречался и беседовал о музыке с Чаплиным, Хемингуэем, Караяном, Рубинштейном, Сибелиусом, Стравинским, Папой Римским, королевой Бельгии Елизаветой. «Я мог бы написать оперу, если бы меня освободили от этих представительских обязанностей», — рассказывал он. К семидесятилетию (1973) получил звание Героя соцтруда.

Прямая речь:

Хачатурян о народной музыке: «Нельзя просто находиться как бы на иждивении народной музыки — "фотографировать" ее. Это равносильно топтанию на месте. Нельзя молиться на фольклор и бояться его трогать: народные мелодии должны возбуждать фантазию композитора, служить поводом для создания оригинальных произведений».

О «Танце с саблями»: «Есть в моем музыкальном семействе одно непокорное и шумливое дитя — это "Танец с саблями" из "Гаянэ". Честное слово, если бы я знал, что он получит такую популярность и начнет расталкивать локтями остальные мои произведения, я бы никогда его не написал! Кое-где за границей меня рекламируют как "мистера Сэйбрданс" — от английских слов sabre — сабля и dance — танец. Это меня даже злит. Я считаю это несправедливым.

А между тем "Танец с саблями" родился совершенно случайно. В 1942 году в Перми, в эвакуации, я написал "Гаянэ". Начались репетиции. Вызвал меня директор театра и сказал, что в последнем акте надо бы добавить танец. Я считал, что балет закончен, и наотрез отказался. А потом пришел домой, сел за рояль, стал раздумывать. Танец должен быть быстрым, воинственным. Руки словно в нетерпении взяли аккорд, и я начал вразбивку играть его».

Дмитрий Шостакович о композиторе: «Узнать его руку можно буквально по нескольким тактам любого произведения. И эта индивидуальность проявляется не только в технологии, но и в самом мировосприятии композитора, основанном на оптимистической, жизнеутверждающей философии».

Журналист-музыковед Ксения Чеботаревская о характере музыканта: «В общих чертах человеческие качества Хачатуряна я могла бы охарактеризовать так: он был вспыльчив, но отходчив, самолюбив, но и самокритичен, одновременно и легко раним и ершист, прям до резкости, непосредствен до удивления. Как и всякий умный и одаренный человек, цену себе знал, но не боялся признать любые пробелы в своих знаниях и умениях. Мнение о людях и событиях составлял для себя, не спеша присматривался. Опрометчивых суждений старался не высказывать, но уже, коли утверждался в определенном мнении или суждении, то менял или пересматривал его крайне редко. Мелкие неурядицы в отношениях чаще быстро забывал, но крупных обид или неуважительности к себе не прощал долго, а то и никогда. Сам же, иногда разбушевавшись соответственно своему темпераменту, подчас терял объективность. Однако, утихомирившись, вновь ее обретал, и все становилось на свои места. Без ханжества, радостно принимал он проявления искреннего интереса человека к себе и к своей музыке, с готовностью, сразу раскрывался, с увлечением рассказывал интересное — о себе, о событиях своей жизни и, конечно, о своем творчестве. Зато интерес неискренний и, упаси бог, корыстный — чуял издалека, тут же замыкался и даже ощетинивался».

6 фактов об Араме Хачатуряне:

В молодости подумывал о театральной карьере по примеру старшего брата. «Моя страсть к театру такова, — вспоминал он, — что, если бы музыка в свое время не заполнила мои думы, я, наверное, стал бы актером».

Первое опубликованное произведение Хачатуряна — «Танец» для скрипки и фортепиано.

Для музыки композитора характерны знаменитые «хачатуряновские секунды». «Эти секунды у меня от многократно слышанных в детстве звучаний народных инструментов: сазандар-тар, кеманча и бубен. От восточной музыки идет и мое пристрастие к органным пунктам», — пояснял музыкант.

В Ереване открыт дом-музей Хачатуряна с концертным залом.

Начиная с 2003 года, ежегодно с 6-го по 14-е июня в Ереване проводится Международный конкурс молодых музыкантов имени Арама Хачатуряна.

Музыка композитора звучит в фильмах «2001: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика, «Калигула» Тинто Брасса, «Подручный Хадсакера» братьев Коэнов, «Чужие» Джеймса Кэмэрона, «Олдбой» южнокорейского режиссера Чхан Ук Пака и других.

Материалы об Араме Хачатуряне:

Биография композитора в Википедии

Биография на сайте To-name.ru

Биографическая справка на Belcanto.ru

Биография на сайте «Чтобы помнили»

Статья о композиторе на сайте его виртуального музея