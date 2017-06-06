Восемь государств разорвали дипотношения с Катаром

Дипломатические отношения с эмиратом Катар разорвали восемь государств, сообщает Reuters.

О разрыве дипотношений с Катаром объявили Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Йемен, Мальдивские острова, власти восточной части Ливии и островное государство Маврикий.

Портал разоблачений WikiLeaks со ссылкой на электронную переписку экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон утверждает, что власти Саудовской Аравии и Катара финансировали террористическую организацию «Исламское государство» (запрещено в России). В выдержках из переписки Клинтон от 2014 года говорится: «По мере того, как продвигается эта военная/полувоенная операция, нам нужно использовать наши дипломатические и более традиционные разведывательные ресурсы для того, чтобы оказать давление на правительства Катара и Саудовской Аравии, которые предоставляют тайную финансовую и логистическую поддержку ИГИЛ и других радикальным суннитским группировкам в регионе».

Между тем, источники рассказали The Financial Times, что Катар заплатил выкуп размером до миллиарда долларов за членов семьи эмира, захваченных в заложники на территории Ирака. Выкуп якобы был уплачен в апреле за 26 человек, участвовавших в соколиной охоте на юге Ирака, и за 50 военных, захваченных исламистами в Сирии, одной из ячеек «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в России) в Сирии и сотрудникам спецслужб Ирана.