Катар отказался от ответных мер против разорвавших с ним отношения стран

Власти Катара не будут принимать ответных мер в отношении арабских стран, объявивших о разрыве дипломатических отношений с эмиратом, сообщает RT со ссылкой на главу катарского МИД Мухаммеда Абдеррахмана Аль Тани.

По словам министра, Катар призывает страны к диалогу и готов к посредничеству других государств с целью ослабить напряженность в регионе.

5 июня восемь государств - Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, Ливия, Мальдивы и Республика Маврикий - разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма.