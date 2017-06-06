В Чите пять детей госпитализированы с отравлением неизвестным ядом

Число детей, попавших в медицинские учреждения Читы с острым отравлением неизвестным ядом, выросло до пяти. Ранее сообщалось о трех отравившихся детях, передает ТАСС.

«Установлено, что еще двое пострадавших от отравления детей были госпитализированы в первую городскую больницу в состоянии средней степени тяжести. Сейчас их состояние удовлетворительно, они находятся в общей палате, в сознании, получают динамическое наблюдение и в особом лечении не нуждаются», - сообщили в Минздраве Забайкальского края.

По словам пресс-секретаря регионального следственного управления СК РФ Егора Маркова, предварительно установлено, что два ребенка гостили в семье, где живут три других ребенка, все они якобы объелись сладостей, и им стало плохо. Дети рассказали, что до госпитализации ели конфеты «Бешеная пчелка», которые нашел на улице один из пострадавших.

«По имеющимся данным, четверо мальчиков в возрасте 17, 16, 14 и четырех лет и 12-летняя девочка были госпитализированы после употребления неизвестного вещества под видом конфет, которые 5 июня нашел на улице 17-летний подросток и угостил остальных. В настоящее время 16-летний мальчик находится в тяжелом состоянии в реанимации», - сообщили в региональном следственном управлении СК РФ, которое проводит по данному факту проверку.

Краевой Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование. По данным ведомства, врачи диагностировали у детей острое отравление неизвестным ядом. При этом других жалоб на конфеты, в том числе на конфеты «Бешеная пчелка», в регионе не отмечено.