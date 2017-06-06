Установлена личность третьего участника теракта в Лондоне

Полиция Лондона установила личность третьего участника нападения на прохожих на Лондонском мосту. 22-летний террорист итало-марокканского происхождения Юссеф Загба был застрелен полицией после терактов 3 июня, сообщает пресс-служба Скотланд-ярда.

По данным английских спецслужб, Юссеф Загба родился в Фесе от гражданина Марокко и итальянки и до настоящего времени проживал в Восточном Лондоне. В марте 2016 года он был задержан в аэропорту Болоньи при попытке отправиться в Сирию через Турцию. Данные об этом были направлены из Италии британским спецслужбам, передает «Коммерсант».

Напомним, 3 июня фургон на большой скорости выехал на тротуар на Лондонском мосту, наехав на прохожих. Затем неизвестные с охотничьими ножами напали на людей на расположенном рядом рынке Боро. Все трое участников нападения были застрелены вооруженными стражами порядка в течение восьми минут после первого звонка в полицию.

В результате атаки погибли 7 и пострадали более 48 человек. На данный момент 36 человек остаются в больницах, 18 находятся в критическом состоянии. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).