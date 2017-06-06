МиГ-31 прогнал от российской границы противолодочный самолет ВВС Норвегии

Истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил ПВО Северного флота был поднят в воздух в связи с появлением над нейтральными водами Баренцева моря патрульного противолодочного самолета ВВС Норвегии, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В ведомстве заявили, что норвежский самолет был обнаружен 6 июня около 12.30 мск российскими средствами контроля воздушного пространства. Он выполнял полет над нейтральными водами Баренцева моря вдоль границы России с выключенным транспондером.

В сообщении отмечается, что «экипаж перехватчика сблизился с целью на безопасное расстояние» и после изменения норвежским самолетом маршрута полета и удаления от российской границы МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

Экипаж российского истребителя визуально идентифицировал цель как патрульный противолодочный самолет ВВС Норвегии P-3C «Орион».

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-27 был поднят в воздух для перехвата американского B-52 над Балтикой.