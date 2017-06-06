Около 900 человек заблокированы в парижском соборе Нотр-Дам после стрельбы

Около 900 человек оказались заблокированы в парижском соборе Нотр-Дам в связи с произошедшей близ него ранее стрельбой, сообщает «Интерфакс».

По данным французской газеты Le Figaro, людей в соборе попросили сесть. Сотрудники полиции проверяют, нет ли среди них сообщников человека, которые ранее попытался напасть на стража порядка возле собора. Предполагается, что людям разрешат выйти после завершения этой проверки.

Ранее 6 июня неизвестный мужчина набросился на сотрудника полиции близ собора Нотр-Дам и попытался ударить его молотком. Один из стражей порядка открыл по нападавшему огонь. В дальнейшем к месту происшествия были стянуты дополнительные силы полиции. Квартал, на территории которого произошел инцидент, оцеплен.

В рамках действующих во Франции антитеррористических мер все полицейские в стране, осуществляющие патрулирование, передвигаются группами по три человека, двое в группе вооружены пистолетами, а третий - автоматическим оружием.