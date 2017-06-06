Роспотребнадзор назвал наиболее страдающие от ожирения‍ регионы

Заболеваемость ожирением среди взрослого населения России в 2015 году возросла по сравнению с 2011 годом в 2,3 раза, сообщают «Известия».

По последним данным, показатель заболеваемости ожирением составил 284,8 случая на 100 тыс. человек населения. Рост проблемы объясняется несбалансированным питанием: перееданием сахара и хлеба при недостаточном потреблении овощей и молочных продуктов, говорится в государственном докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2016 году», подготовленном Роспотребнадзором.

Согласно докладу, в 2011 году показатель заболеваемости ожирением составлял 123,65 случая на 100 тысяч человек населения. В 2012 году он немного снизился, а затем постоянно рос. В 2013 году показатель составил уже 161,84, в 2014-м — 188,05, а в 2015-м резко вырол до 284,8.

«Наиболее высоки уровни заболеваемости ожирением среди взрослого населения в возрасте 18 лет и старше с впервые в жизни установленным диагнозом, по данным 2015 года, в Ненецком АО (1031,96 на 100 тыс. населения), Алтайском крае (975,9), Пензенской области (678,08)», — отмечено в докладе.

В докладе Роспотребнадзора указано, что рост заболеваемости — следствие несбалансированного питания россиян.

«Проведенный органами Роспотребнадзора анализ показывает имеющие место общие для подавляющего большинства регионов проблемы, связанные с недостаточным поступлением с пищей в организм человека жизненно важных макро- и микроэлементов и избыточным — простых углеводов», — говорится в документе.

По данным Минздрава ожирением в 2015 году страдали 1,31 млн россиян, в 2016-м — 1,39 млн. В пресс-службе Минздрава уточнили, что считают причиной такого роста улучшение диагностирования заболевания.

По данным ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи (бывший НИИ питания) за 2012 год, избыточный вес имелся у 25,3% россиян — это порядка 37 млн человек. Речь идет и о тех, чей индекс массы тела превышает 25 — это не только больные ожирением (индекс выше 30), но и просто имеющие избыточный вес. Индекс рассчитывается так: вес человека в килограммах делится на «квадрат» роста в метрах. Например, при весе 60 кг и росте 1,7 м индекс массы тела составит 20,7. Нормой считается индекс от 18,5 до 24,99.