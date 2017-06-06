Вице-президент США назвал РФ и Иран главными угрозами миру

Вице-президент США Майкл Пенс заявил, что мир стал опаснее, чем когда-либо со времен распада Советского Союза, учитывая действия России и Ирана, сообщает Reuters.

Пенс отметил: «От попыток России силой перекроить международные границы, до попыток Ирана дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке и до глобальной угрозы терроризма, который может поразить людей где угодно. Похоже, что мир стал куда более опасным сегодня, чем когда-либо со времен падения коммунизма около четверти века тому назад».

С учетом этого, считает Пенс, необходимо, чтобы НАТО продолжала «эволюционировать, учитывая усиление старых и новых противников (альянса), чтобы противостоять угрозам сегодня или завтра, особенно угрозе терроризма».