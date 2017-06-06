Песков прокомментировал заявление вице-президента США о России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление вице-президента США Майкла Пенса, который назвал Россию и Иран главными мировыми угрозами, сообщает РИА Новости.

Песков отметил, что в Кремле считают основополагающей позицию президента США Дональда Трампа и ориентируются на нее: «Мы надеемся, что прояснится все-таки позиция США, но, конечно, позиция президента Трампа является основополагающей и именно той позицией, на которую ориентируются в Москве. И, безусловно, мы сожалеем в связи с такими формулировками в отношении нашей страны».

Между тем, СМИ сообщили, что Дональд Трамп призвал госсекретаря США Рекса Тиллерсона предпринять меры по восстановлению отношений с Россией.