В Кремле назвали сокращение взносов в СЕ общей позицией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение взноса в Совет Европы отражает общую позицию органов власти России, сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Россия заблокировала треть взноса в Совет Европы в размере около 11 млн евро.

Песков отметил: «Володин уже все сказал. Это общая позиция».

Между тем, официальный представитель Совета Европы Даниэль Хольтген заявил, что Москва не уведомила СЕ о сокращении взноса в бюджет организации: «Я не могу подтвердить, что российские власти официально проинформировали СЕ об этом решении».