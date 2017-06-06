ЕСПЧ присудил экс-главе службы безопасности ЮКОСа 15 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить бывшему руководителю службы внутренней безопасности ЮКОСа Алексею Пичугину более 15 тысяч евро по жалобе на несоблюдение принципа презумпции невиновности и нарушения при расследовании его уголовных дел в российских судах, сообщает РАПСИ.

Это вторая жалоба Пичугина, которую удовлетворил Страсбургский суд. В октябре 2012 года ЕСПЧ обязал Россию заплатить ему 9,5 тысячи евро, чтобы компенсировать моральный вред и судебные издержки.

Пичугин был приговорен к пожизненному сроку в 2007 году. Он был признан виновным в организации нескольких убийств, в том числе в убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. В июне 2016 года сообщалось, что Пичугин просил о помиловании президента РФ Владимира Путина, однако в прошении ему было отказано.