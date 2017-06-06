Порошенко потребовал от следователей публичного отчета по делу об убийстве Шеремета

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от украинских правоохранительных органов публично отчитаться о расследовании убийства в Киеве журналиста Павла Шеремета, сообщает «Интерфакс».

«Защищена сегодня работа журналиста? Нет. Есть определенные лакмусовые кейсы, такие как убийство Павла Шеремета. И у меня здесь, в сердце так же болит, как и у вас. Я так же с вами. Требую публичного отчета правоохранительных органов о расследовании убийства Павла Шеремета», - сказал Порошенко в своем обращении по случаю Дня журналиста во вторник. Глава государства подчеркнул, что широкий круг людей должны знать подробности, за исключением тех деталей, которые являются тайной следствия.

«Подчеркиваю, что мы должны сделать все для того, чтобы это дело, как и другие дела притеснения журналистов, нападения на них, не дай Бог, убийства, обязательно исполнители и заказчики должны понести свою ответственность», - заявил украинский президент.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была взорвана машина руководителя «Украинской правды» Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета его журналистскую деятельность на Украине и в других странах.

25 мая 2017 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что один из участников расследования убийства Шеремета допустил ошибку, которая вынуждает сейчас перепроверять все материалы дела.

«Имела место ситуация, при которой была допущена одним из сотрудников техническая или, скажем так, иная небрежность, которая, на мой взгляд, ни на что существенно не повлияла... но наличие такой небрежности в одном случае из почти 2 тыс., заставила нас полностью переработать весь массив заново, проверяя каждый из фактов, и мы сейчас этим заняты», - заявил Аваков в эфире программы «Левый берег с Соней Кошкиной» на «24 канале».