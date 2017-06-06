Экзопланета KELT-9b оказалась горячее многих звезд

Группа астрономов обнаружила экзопланету KELT-9b, которая настолько близка к своей звезде, горячему белому карлику, что ее собственная температура лишь немного ниже температуры нашего Солнца.

Для наблюдения ученые использовали Kilodegree Extremely Little Telescope (KELT), автоматизированные объективы с полем зрения в тысячу квадратных градусов, находящиеся в обсерваториях в Аризоне и в ЮАР. Звезда KELT-9, за которой они наблюдали, имеет температуру поверхности 10 200 кельвинов. Ученые заметили, что каждые полтора дня ее яркость падает, что служит свидетельством того, что между звездой и наблюдателем проходит планета. По форме падения яркости астрономы оценили размер планеты KELT-9b. Она оказалась примерно с Юпитер.

Чтобы определить температуру планеты, они определили ее яркость, подсчитав, насколько яркость системы падает, когда KELT-9b находится позади своей звезды. Падение составило 0,1%, что помогло вычислить дневную температуру планеты, которая оказалась равной около 4600 кельвинов, что больше, чем у большинства звезд. Для сравнения температура поверхности (фотосферы) Солнца составляет около 5800 кельвинов.

Как сообщают ученые, в атмосфере KELT-9b не могут существовать никакие молекулы, поэтому она состоит, вероятно, из атомов металлов. Под воздействием сильного ультрафиолетового излучения горячей звезды эта атмосфера разрушается.

Исследование опубликовано в журнале Nature.