Вороны запоминают обманувших их людей

Трое ученых из Австрии и Швеции установили, что вороны (Corvus corax) способны помнить людей, которые их обманули.

В эксперименте участвовали девять ручных воронов (шесть самцов и три самки), которых приучили давать экспериментатору хлебную корку, получая взамен более вкусную еду – кусок сыра. Но в некоторых случаях экспериментатор, взяв хлеб, не отдавал ворону сыр, а съедал его сам. При дальнейших экспериментах было отмечено, что вороны запоминали «честных» и «нечестных» людей и предпочитали нести свой хлеб к «честному» экспериментатору, а того, кто ранее не дал им сыр, игнорировали. Причем они помнили обманщика не менее месяца.

Интересно, что, когда ворон не сам участвовал в эксперименте, а наблюдал со стороны, как ученый «обманывает» его сородича, он не запоминал обманщика и впоследствии сам спокойно предлагал ему обменять хлеб на сыр.

Итоги эксперимента опубликованы в журнале Animal Behavior.