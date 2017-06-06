Радиоуглеродный метод уточнил время окультуривания риса

Радиоуглеродное датирование позволило ученым установить, что рис начали выращивать более девяти тысяч лет назад. Ранее молекулярно-генетические методы давали разброс дат этого события от 8200 до 13500 лет назад.

На то, чтобы считаться изначальным местом одомашнивания риса, претендуют два района Китая: долины рек Чжунцзян и Янцзы. Исследование 2008 года, основанное на анализе однонуклеотидных полиморфизмов, заставило большинство ученых склониться ко второму варианту.

Нынешнее исследование провела группа ученых под руководством профессора Лу Хоуюаня из Институте геологии и геофизики Китайской академии наук. Авторы работы использовали найденные при раскопках в Шаншане, в низовьях Янцзы, фитолиты –микроскопические частицы кремния, содержащиеся в растительных клетках. По форме фитолитов можно определить вид растения. В отличие от мягких тканей растения, фитолиты долго сохраняются в грунте и часто используются учеными, чтобы определить, как изменился состав растений местности за века и даже за тысячелетия.

Лу Хоуюань и его коллеги воспользовались тем, что при образовании фитолитов в них может попасть некоторое количество углерода, захваченного растением из атмосферы при фотосинтезе. Следовательно, этот углерод можно использовать для датирования образцов, измеряя содержание в нем изотопа углерода-14.

В итоге ученые установили, что наиболее ранний образец фитолита имеет возраст 9417 –9134 лет, а более поздний – 8175 – 8012 лет. Датировка позволила уточнить и время возникновения поселения в Шаншане. Так как ранний фитолит был обнаружен в между седьмым и восьмым уровнями культурного слоя, люди появились там около 10 тысяч лет назад. Авторы работы отмечают, что примерно 9500 лет назад в Восточной Азии произошел значительное усиление муссонных ветров. Местность благодаря этому стала более влажной, что могло способствовать выращиванию риса.

Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy.