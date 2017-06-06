Путин предложил давать гражданство РФ только после присяги на верность

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть вопрос о введении присяги или торжественной клятвы при вступлении в гражданство РФ по аналогии с армией, сообщает «Интерфакс».

«У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее. Я бы просил вас вместе с депутатами подумать и на эту тему», - сказал президент на встрече 6 мая со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

Володин со своей стороны заявил, что будет изучен международный опыт.

«Исходя из международного опыта и уже наших традиций, предложим вам текст присяги, клятвы на верность нашей стране с тем, чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином РФ, понимал ответственность этого решения», - сказал спикер Госдумы.

В ходе встречи президент также заявил, что поддерживает предложение о внесении поправки в закон, которая будет отменять решение о предоставлении гражданства осужденным за терроризм.

«Нужно проконсультироваться с Конституционным судом, конечно. Но я в целом разделяю такую позицию «, - сказал Путин.

Володин проинформировал президента, что все фракции Госдумы едины во мнении о необходимости внесения в закон о гражданстве поправки, которая предусматривает отмену решения о предоставлении гражданства в случае нарушения обязательств и осуждения за терроризм.