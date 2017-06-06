В Госдуму внесен законопроект о наделении президента РФ правом утверждать и снимать главу РАН

Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о новых правилах избрания президента Российской академии наук (РАН), по которому научное сообщество сможет выбирать из согласованных с государством кандидатов, а избранного главу РАН будет утверждать и освобождать от должности президент РФ, сообщает РБК.

Документ, опубликованный на сайте парламента, устанавливает, что cрок пребывания президента РАН на посту составляет пять лет, при этом одно и то же лицо не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

«Избранный президент Российской академии наук утверждается в должности и освобождается от должности президентом Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом если ни один из предложенных кандидатов не был согласован с президентом России или правительством, или набрал менее половины голосов, выборы считаются несостоявшимися. В этом случае назначается повторное голосование.

Таким образом, согласно законопроекту вместо всеобщих выборов главы РАН академиками они будут выбирать на этот пост из трех кандидатов, предлагаемых президентом или правительством, отмечает издание.

Авторами инициативы стала группа членов партии «Единая Россия»: Вячеслав Никонов, Николай Герасименко, Геннадий Онищенко и Гаджимет Сафаралиев.

О подготовке законопроекта, согласно которому президента РАН будет утверждать глава государства, стало известно еще в марте. Тогда Кремль открестился от этой инициативы.

«Что касается этой инициативы, то она никоим образом не проистекает из Кремля. И до тех пор, пока эта инициатива не будет как-то консенсусно сформулирована в самой Академии наук, на общем собрании, то говорить о какой-то позиции Кремля не представляется возможным», — заявил 22 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В этот день должны были состояться выборы президента РАН, однако все претенденты 20 марта сняли свои кандидатуры.

Как следует из ст.15 ФЗ №253 «О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденной в 2013 году, РАН обладает независимостью в своей деятельности.

«Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы и их должностные лица не вправе вмешиваться в научную (научно-исследовательскую) деятельность Российской академии наук, принимать решения, препятствующие осуществлению Российской академией наук своих задач и функций», — говорится в законе.