«Генерал Ватутин» отправился в Ростов-на-Дону под флагом Белиза

Лайнер типа река-море «Генерал Ватутин» не принадлежит Украине – он был продан и направился в Ростров-на-Дону по решению нового собственника, сообщает Страна.ua.

Представитель круизной компании «Червона рута», ранее арендовавшей судно, сообщил изданию, что две недели назад лайнер был официально вычеркнут из украинского реестра судов и теперь ходит под флагом Белиза.

В пресс-службе Администрации морских портов Украины изданию сообщили, что лайнер и не планировал заход в порт Одессы.

Ранее украинские СМИ сообщили, что украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» резко изменил курс, направившись вместо Одессы в Ростов-на-Дону.

В свою очередь начальник службы эксплуатации гавани порта Ростова-на-Дону Виталий Виробян уже заявил радиостанции «Говорит Москва», что порт не намерен впускать украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин», который вместо захода в Одессу направился в сторону России.

По его словам, в ростовском порту занимаются только грузовыми судами и не имеют никакой информации о подходе «Генерала Ватутина».

По данным сайта MarineTraffic, на момент сдачи материала судно, идущее под флагом Белиза, вошло в Керченский пролив.