Кремль призвал не торопиться распространять программу реновации жилья на всю Россию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прежде чем говорить о перспективах распространения программы реновации жилья на всю страну, необходимо дождаться первых результатов ее реализации в Москве, сообщает «Интерфакс».

«В данном случае, наверное, как минимум, надо дождаться первых результатов реализации этой программы в Москве, и тогда уже на этом опыте можно будет строить какие-то дальнейшие планы», - сказал Песков во вторник журналистам, говоря о перспективах распространения программы реновации жилья на другие субъекты РФ.

Решение данного вопроса во многом зависит от экономических возможностей регионов, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее председатель комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская заявила, что в ходе «Прямой линии с Владимиром Путиным» намерена задать президенту вопрос о распространении программы реновации жилья на другие, помимо Москвы, субъекты РФ.

«Я подготовила в виде поправки проект, который будет работать на всю страну (...) У нас 15 числа прямая линия президента. Я туда приглашена, если у меня будет дана возможность задать вопрос, а мне такое обещают, я безусловно такой вопрос президенту задам. Это решение политическое», - сказала Хованская 6 мая на заседании комитета Госдумы по транспорту и строительству.

Комментируя это заявление, Дмитрий Песков сообщил, что никакого обращения Хованской к Владимиру Путину во время предстоящей «прямой линии» не предусмотрено, формат не предусматривает заранее спланированных выступлений.

«Этого не может быть. Прямая линия - это достаточно такой творческий процесс и зависит от того, о чем именно заводится речь, какие вопросы поступают. Никаких таких заранее спланированных выступлений или вопросов нет», - сказал пресс-секретарь главы государства.