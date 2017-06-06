Послы ЕС согласовали продление санкций против Крыма еще на год

Послы 28 стран - членов Евросоюза согласовали продление еще на один год ограничительных мер в отношении Крыма и Севастополя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совете ЕС.

Источник заявил, что ограничительные меры согласованы «в рамках стратегии непризнания Крыма (в составе РФ)».

Теперь это решение должно быть утверждено Советом ЕС. По словам дипломата, ожидается, что это произойдет на встрече министров иностранных дел стран ЕС, которая состоится 19 июня в Люксембурге.

Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых трека: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний, а также ограничительные меры против Крыма.

Санкции в отношении Крыма включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, любые европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, в том числе и туристических. Европейским судам запрещено входить в крымские порты за исключением экстренных ситуаций.

Из стран ЕС в Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, запрещено также оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах.