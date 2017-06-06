06 июня 2017, 13:43
Украинский лайнер взял курс на Ростов-на-Дону вместо Одессы
Украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» резко изменил курс, направившись вместо Одессы в Ростов-на-Дону, сообщает газета «Думская».
Лайнер вышел 1 июня в круиз из Киева в Одессу. Однако не заходя в конечный пункт назначения, судно направилось из Херсона в Измаил, а затем совершило переход в Вилково. Утром 5 июня лайнер покинул Вилково и неожиданно взял курс на Крым и на ночь встал вблизи южного берега полуострова.
По данным автоматической идентификационной системы, сейчас судно идет в Ростов-на-Дону, указывает РИА Новости. Причины смены направления пока неизвестны.
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