Украинский лайнер взял курс на Ростов-на-Дону вместо Одессы

Украинский круизный лайнер «Генерал Ватутин» резко изменил курс, направившись вместо Одессы в Ростов-на-Дону, сообщает газета «Думская».

Лайнер вышел 1 июня в круиз из Киева в Одессу. Однако не заходя в конечный пункт назначения, судно направилось из Херсона в Измаил, а затем совершило переход в Вилково. Утром 5 июня лайнер покинул Вилково и неожиданно взял курс на Крым и на ночь встал вблизи южного берега полуострова.

По данным автоматической идентификационной системы, сейчас судно идет в Ростов-на-Дону, указывает РИА Новости. Причины смены направления пока неизвестны.