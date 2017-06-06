Российский Су-27 перехватил американский B-52 над Балтикой

Российское Министерство обороны сообщает, что истребитель Су-27 поднимался над Балтийским морем для перехвата американского B-52, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что В-52 над нейтральными водами вдоль российской границы обнаружили в районе 10.00 мск. На его перехват поднялся истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота.

Российский истребитель сопровождал американский самолет, пока тот не удалился от российской границы, а затем вернулся на аэродром.