СМИ сообщили об отказе российских олигархов от уплаты налогов в РФ

Богатейшие российские бизнесмены отказываются от статуса налогового резидента РФ из-за принятого в 2014 году закона о деофшоризации, сообщает Reuters.

Два бизнесмена из списка 100 богатейших предпринимателей России рассказали агентству на условиях анонимности, что перестали быть налоговыми резидентами страны. Собеседник агентства, который имеет связи с российским олигархами, сообщил, что из 500 богатейших россиян страну покинули около трети. По данным адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», 40% владельцев иностранных компаний отказались от налогового резидентства в России, а еще 9% перевели активы на родственников-нерезидентов.

По словам миллиардера Владимира Потанина, налоговое резидентство сменили многие его коллеги. «Их можно ругать, говорить, что они непатриотичные, но факт остается фактом – бюджет что-то потерял», – отметил Потанин.

Многие предприниматели понимают, что хотя их действия законны, они при этом идут наперекор президенту России Владимиру Путину, который был инициатором деофшоризации, отмечает издание.

«Никто не хочет показывать деньги», – пояснил свой поступок один из 100 богатейших предпринимателей.

В мае Forbes сообщил, что от российского резидентства в последние годы отказались входящие в десятку богатейших предпринимателей Михаил Фридман, Андрей Мельниченко и Алексей Кузьмичев.

Закон о деофшоризации был принят приняли в декабре 2014 года. В соответствии с ним, российские налоговые резиденты должны отчитаться перед ФНС о наличии у них собственности в иностранных компаниях, если эти доли превышают 25%.