Полиция освободила задержанных в связи с терактом в Лондоне‍

В Лондоне освобождены лица, задержанные в ходе расследования теракта в британской столице, сообщает Reuters.

В ходе рейда по лондонскому пригороду Баркингу 5 июня была задержаны семь женщин и пять мужчин. Все они освобождены без предъявления обвинений.

Напомним, 4 июня преступники на фургоне на большой скорости выехали на тротуар на Лондонском мосту, вышли из автомобиля и, вооружившись охотничьими ножами, напали на прохожих. Погибли семь человек погибли, 48 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).