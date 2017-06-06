Трамп призвал госсекретаря США к восстановлению отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп потребовал от госсекретаря Рекса Тиллерсона улучшить отношения с Россией вне зависимости от политической обстановки в США и расследования в отношении связей приближенных Трампа с российскими чиновниками, сообщает Reuters.

Трамп заявил, что расследование связей близкого к президенту круга лиц с Россией не должно подрывать усилия главы внешнеполитического ведомства по восстановлению отношений с Москвой, рассказал журналистам госсекретарь США, прибывший в столицу Новой Зеландии Веллингтон.

«Президент ясно дал мне понять: не позволяйте тому, что происходит в сфере политики, мешать вам выполнять работу, которая была поручена в этом отношении. Он весьма ясно указал, что мы должны добиться прогресса», — сказал Тиллерсон.