Не вернувшей России миллиард долларов страной оказалась Венесуэла

Страной, которая нарушила финансовые обязательства перед Россией на 1 млрд долларов, оказалась Венесуэла. Она не исполнила условия реструктуризации долга перед Россией, из-за чего бюджет РФ недополучит 54 млрд рублей в 2017 году, сообщает РБК.

Эта информация содержится в заключении Счетной палаты на проект правительственных поправок в федеральный бюджет 2017 года. Поправками предусматривается уменьшение объема возвратов по государственным финансовым и экспортным кредитам на 53,9 млрд рублей (около 950 млн долларов), «что связано с неисполнением Боливарианской Республикой Венесуэла условий межправительственного российско-венесуэльского протокола от 23/26 сентября 2016 года», говорится в документе Счетной палаты.

Российский госкредит в размере до 4 млрд долларов был предоставлен Каракасу еще в декабре 2011 года и предназначался для финансирования поставок российской промышленной продукции в Венесуэлу, включая оборонную продукцию. Венесуэла использовала только 2,8 млрд долларов кредита, еще в 2015 году просроченной задолженности у нее не было, но уже к сентябрю 2016 года образовалась — на сумму 256 млн долларов.

В сентябре 2016 года российское правительство одобрило проект протокола реструктуризации общей венесуэльской задолженности на 2,84 млрд долларов: из них Москва разрешила отсрочить выплаты на 0,53 млрд долларов до 2019–2021 годов. Из заключения Счетной палаты следует, что протокол был подписан и вступил в силу. Остальной долг на сумму 2,2 млрд долларов Венесуэла должна была погашать в течение пяти лет начиная с 31 марта 2017 года. Не ясно, какое конкретно условие не выполнила Венесуэла, отмечает издание.

Ранее 6 июня стало известно, что засекреченные иностранные заемщики не вернули России кредиты на миллиард долларов. При этом правительство и Минфин не раскрывают, какие заемщики не вернули деньги и о каких госкредитах идет речь, поскольку программа российских государственных кредитов засекречена. Секретность объясняется в том числе и тем, что часть займов выдается в рамках военно-технического сотрудничества на закупку российских вооружений.