В утечке данных АНБ обвинили наемную работницу

Министерство юстиции США обвинило наемную работницу в утечке секретной информации Агентства национальной безопасности, сообщает CNN.

6 июня 25-летняя Реалити Ли Виннер, сотрудница Pluribus International Corporation в штате Джорджия предстала перед судом. Ее обвиняют в том, что она вынесла засекреченные материалы за территорию государственного учреждения и отправила через информационный центр.

25-year-old contractor charged with leaking NSA memo about Russia hacking to an online news outlet. https://t.co/YR3okrdOtR pic.twitter.com/rUeCTx3seC