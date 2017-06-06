Россия пообещала ответить в случае введения Украиной визового режима

Если Киев введет визовый режим для россиян, Россия ответит аналогичным действием, заявил глава МИД Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

«Если будет визовый режим, конечно, мы ответим визовым режимом», — подчеркнул глава МИД.

«Когда на нас льется поток грязи, когда наших артистов, деятелей культуры, искусства объявляют персонами нон грата, когда отнимают бизнес у российских инвесторов в экономику Украины, когда, наконец, всерьез говорят о введении визового режима, как вы думаете, мы должны все это сглатывать и не отвечать взаимностью?» — сказал Лавров, выступая 6 июня в Балтийском федеральном университете имени Канта.

При этом он подчеркнул, что Москва не ведет черных списков украинцев, за исключением единичных случаев.

Вопрос о введении виз неоднократно поднимался в украинском парламенте. В октябре 2016 года с таким предложением выступил спикер Верховной рады Андрей Парубий. Однако тогда против выступила крупнейшая фракция — «Блок Петра Порошенко».

В начале июня о необходимости скорейшего введения визового режима с Россией заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. Против выступает фракция «Оппозиционный блок», в которой заявили, что введение виз может оставить без работы два с половиной миллиона украинцев, работающих в России.

Ранее в Кремле отмечали, что Москва в визовых вопросах с Украиной будет исходить из принципа взаимности. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, подобное решение киевских властей в первую очередь ударит по самим украинцам.