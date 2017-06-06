Россия заблокировала треть взноса в Совет Европы в размере 11 млн евро

Россия заблокировала перечисление трети взноса в бюджет Совета Европы в размере порядка 11 млн евро, сообщает RT.

«Заблокировали перечисление. Там же идет по этапам финансирование, и треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется, и все», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как ранее сообщали СМИ, сокращение взноса связано с неучастием российской делегации в работе ПАСЕ.

Ежегодный взнос России как члена Совета Европы составляет около 32 млн евро.