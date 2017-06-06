06 июня 2017, 10:12
Россия заблокировала треть взноса в Совет Европы в размере 11 млн евро
Россия заблокировала перечисление трети взноса в бюджет Совета Европы в размере порядка 11 млн евро, сообщает RT.
«Заблокировали перечисление. Там же идет по этапам финансирование, и треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется, и все», — сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Как ранее сообщали СМИ, сокращение взноса связано с неучастием российской делегации в работе ПАСЕ.
Ежегодный взнос России как члена Совета Европы составляет около 32 млн евро.
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