Замглавы Центробанка заявила о приостановке укрепления рубля

На сегодняшний момент укрепление российской валюты приостановилось, заявила 6 июня первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева, передает Rambler News Service.

«За последние несколько недель все-таки укрепление рубля приостановилось, насколько я понимаю. Оно как минимум сейчас затормозилось. То есть вклад предыдущего укрепления, наверное, еще происходит, но он безусловно снижается», — приводит агентство ее слова.

В базовом прогнозе Минэкономразвития предполагается ослабление курса рубля до 68 рублей за доллар к концу 2017 года. Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 7 июня, повышен на пять копеек и составляет 56,67 рубля.

С начала года доллар подешевел по отношению к рублю на 7,4%. Евро за аналогичный период снизился относительно рубля на 1%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что в июле-августе курс рубля снизится за счет внешних факторов и роста экономики.