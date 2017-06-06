Суд арестовал имущество челябинского экс-губернатора Юревича на 3 млрд рублей

Районный суд в Челябинске по просьбе следствия принял решение об аресте имущества экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на сумму более 3 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

Представитель Центрального райсуда Челябинска Наталья Прохорова отметила, что постановление суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

«Ходатайство о наложении ареста на имущество Юревича заявлено в рамках уголовного дела за «получение взятки в особо крупном размере», в качестве наказания предусматривается наложение штрафа в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки, или возможной конфискации имущества», — сообщила Прохорова.

Ходатайство об аресте имущества Юревича подал Следственный комитет. Стоимость имущества, на которое следствие попросило наложить арест, превышает 3 млрд руб. Экс-губернатору принадлежат восемь счетов в четырех банках, квартира, гараж, парковка и земельный участок.

По версии следствия, Юревич в период с января 2011 по январь 2014 года за действия, входящие в его служебные полномочия, а также за общее покровительство с его стороны получил от предпринимателей Челябинской области взятку в особо крупном размере в сумме не менее 3,4 млрд рублей.

Михаил Юревич занимал пост губернатора Челябинской области с 2010 по 2014 годы. В начале мая 2017 года он был объявлен в международный розыск в связи с обвинениями в получении взятки в размере 26 млн рублей от главы минздрава Челябинской области Виталия Тесленко. Юревич несколько раз не являлся на допросы следователей в Екатеринбург. Его адвокаты уверяют, что экс-губернатор проходит обследование в Лондоне в связи с подозрением на онкологию и врачи не разрешают ему перелеты. 24 мая суд заочно арестовал экс-губернатора.