Путин обязал операторов связи оповещать население о ЧС

Президент Владимир Путин утвердил поправки в законы «О связи» и «О средствах массовой информации», согласно которым операторы связи и СМИ должны оповещать граждан о чрезвычайных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Операторы связи должны незамедлительно сообщать абонентам об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ведении военных действий — о правилах поведения населения.

Это же касается СМИ, которые по обращению органов исполнительной власти и органов местного самоуправления обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе выпускать в эфир или публиковать указанную экстренную информацию.

Закон был принят Думой 24 мая и одобрен Советом Федерации 31 мая 2017 года — еще до урагана в Москве, о котором МЧС и Гидрометцентр заранее не оповещали.