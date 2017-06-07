Думский комитет одобрил инициативу об отмене аудиторской тайны

Комитет Государственной Думы по бюджету одобрил проект закона, согласно которому налоговая служба сможет требовать от аудиторов доступ к данным, полученным в проверяемой компании. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Возможность для ФНС требовать любую информацию, которую получают аудиторы от клиентов, фактически уничтожит аудиторскую тайну, отмечает издание.

При отказе аудитора делиться данными ему грозит штраф в размере 10 тысяч рублей.

Поводом для истребования данных может послужить обычная проверка или запрос от иностранных налоговых органов.