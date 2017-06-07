Госпремия РФ в науке присуждена за теорию 1973 года о черных дырах

Госпремия РФ в науке присуждена Николаю Шакуре и Рашиду Сюняев. Ученые создали теорию падения вещества на черные дыры (аккреционные диски). Об вручении премии сообщил помощник президента РФ Андрей Фурсенко, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что Шакура и Сюняев опубликовали свое исследование о черных дырах в 1973 году.

По данным Astronet, исследование стало самым цитируемым в мировой теоретической астрофизике. На него существует 5870 ссылок согласно информационной системе NASA.