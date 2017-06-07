Шойгу предложил Китаю план действий в военной области на 2017-2020 годы

На полях совещания министров обороны членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) прошла встреча глав военных ведомств России и Китая.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил китайскому коллеге Чану Ваньцюаню подписать дорожную карту развития сотрудничества между двумя странами в военной области на 2017-2020 годы, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Шойгу заявил, что отношения России и Китая «находятся на высоком уровне, стабильно развиваются».

Министр отметил, что «недавняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в рамках международного форума "Один пояс, один путь" придала мощный импульс нашей работе в текущем году».

Это же, как отмечает «Интерфакс», подтвердил и Чан Ваньцюань.

«В последние годы под личным руководством глав наших государств уровень взаимодействия и доверия между вооруженными силами Китая и России непрерывно повышается. Сфера нашего сотрудничества непрерывно расширяется, тенденция развития военного сотрудничества сохраняет благоприятное направление», — отметил китайский министр.

Он добавил: «В текущем году нами планируется провести очень большие, огромные, важные мероприятия».