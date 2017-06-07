Госдума приняла закон о создании реестра коррупционеров

Госдума приняла правительственный закон о создании в стране реестра чиновников и сотрудников правоохранительных структур, уволенных за коррупцию. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента.

Закон позволит кадровым службам при отборе кандидатов на государственные или муниципальные должности проводить люстрацию тех заявителей, которые нарушили законодательство о противодействии коррупции, говорится в пояснительной записке к закону.

В реестр будут вносить уволенных высших государственных чиновников, работников прокуратуры и Следственного комитета, МВД, таможни, МЧС, а также военных, государственных гражданских и муниципальных служащих.

Кроме того, в реестр попадут коррупционеры, уволенные из Центрального банка, сотрудники Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медстрахования, служащие госкорпораций.

Обязанность работодателя включать сотрудников, уволенных из-за коррупции, в такой реестр, войдет в Трудовой кодекс.

Реестр коррупционеров будет вестись на портале Госслужбы.