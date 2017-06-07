Путин подписал закон о лишении свободы за создание «групп смерти»

Президент России Владимир Путин сегодня подписал закон, вводящий в Уголовный кодекс поправки, касающиеся создания «групп смерти» в соцсетях. Документ опубликован на портале правовой информации.

За побуждение несовершеннолетних к суициду предусматривается уголовная ответственность.

За доведение до самоубийства или до попытки самоубийства несовершеннолетнего через «публичное выступление», СМИ или интернет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, либо до 10 лет, либо до двух лет.

За «склонение к совершению самоубийства» «при отсутствии признаков» доведения до суицида предусмотрено заключение до двух лет.

За распространение информации о способе совершения самоубийства, если она направлена на совершение суицида, предусмотрено лишение свободы на срок до четырех лет.

Если такая информация передается через интернет, то наказание может быть увеличено до шести лет.