Правозащитники потребовали от Володина проверить Поклонскую из-за квартиры

Российское отделение Transparency International обнаружило у депутата Госдумы Натальи Поклонской квартиру в Донецке, которая не указана в ее декларации.

По данным правозащитников, Поклонская также пользуется двумя служебными квартирами — депутатской в Москве и прокурорской в Симферополе.

Жилье площадью 30 квадратных метров в Донецке было найдено в украинском государственном реестре прав на недвижимость. Оно зарегистрирована на Дубровскую Наталью Владимировну (Дубровская — девичья фамилия Поклонской) с той же датой рождения.

В настоящее время Transparency направила заявления председателю Госдумы Вячеславу Володину и в администрацию президента с просьбой проверить данные сведения. «Если этот факт подтвердится, Поклонская должна быть лишена мандата депутата Госдумы», — отмечают правозащитники.

Кроме того, авторы расследования обратился к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность использования Поклонской квартиры в Симферополе, хотя она уже не является сотрудником ведомства.

В настоящее время пресс-служба Поклонской не ответила на запрос телеканала Дождь по данному вопросу.