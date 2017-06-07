Стали известны самые пьющие регионы России

Роспотребнадзор представил рейтинг регионов по количеству употребления алкоголя местным населением. Выяснилось, что больше всего спиртного в России употребляют жители Магаданской области. Об этом пишут «Известия».

В топе самых пьющих субъектов также оказались Москва, Сахалинская область и Республика Коми.

А Московская область вышла в лидера по употреблению пива — на каждого жителя приходится более 90 л за год. Кроме того, в числе любителей пива оказались Республика Хакасия и Сахалинская область.

Регионами с наименьшими объемами употребления алкоголя оказались Ингушетия и Чечня, а также Кабардино-Балкария и Северная Осетия.

Отметим, что Магаданская область уже второй год подряд становится лидером данного рейтинга.