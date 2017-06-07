СМИ назвали цену российского компьютера «Эльбрус»

Компания «Росэлектроника» объявила, что запущено предсерийное производство компьютеров нового поколения «Эльбрус 101-РC». По данным Hi-Tech Mail.ru, цена экземпляра из тестовой партии превысит среднюю цену MacBook от Apple.

Первые экземпляры компьютеров поступят в государственные ведомства, частные компании и на промышленные предприятия.

«Цена на тестовый образец ПК будет в районе 130 тыс. руб., а на серийный, который появится в начала 2018 года, — в районе 70 тыс. руб. за штуку», — назвал цену компьютера источник в компании.

Стоит отметить, что новейший MacBook с 12-дюймовым экраном и 512 Гб памяти SSD стоит 117 тысяч рублей.