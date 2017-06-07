В Тегеране убили террористов и освободили заложников из парламента

Все четверо террористов, совершивших атаку на иранский парламент, погибли. Об этом сообщает агентство Mehr.

По его данным, двое преступников совершили подрыв своих «поясов смертников».

Операция по освобождению заложников была завершена спустя пять часов после ее начала.

По предварительной информации, в результате нападения погибли семь человек.

Примерно в 10:15 по местному времени (8:15 мск) группа террористов, вооруженных огнестрельным оружием, открыла огонь на одном из входов в здание парламента и порвалась внутрь, где в кабинетах удерживала несколько заложников.

В сессионный зал бандиты не добрались, депутаты продолжали свою работу.

Одновременно произошло нападение на мавзолей аятоллы Хоймени на окраине Тегерана. Там трое преступников открыли огонь по посетителям, а еще одна террористка-смертница подорвала себя.

Иранская разведка сообщила также о предотвращении еще одного теракта.

По данным медиков, опрошенных Mehr, в настоящее время известно о 12 жертвах обоих терактов и о 39 пострадавших.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).