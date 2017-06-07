Эксперт: пора защищать интересы государства, а не только «Газпрома»

Препятствуя поставкам газа «Роснефтью» в адрес BP, «Газпром» не сможет заместить «голубое топливо», которое российская нефтегазовая компания планировала поставлять на европейский рынок. Такое мнение высказал член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК, генеральный директор компании «ИнфоТЭК-Терминал» Рустам Танкаев, комментируя недавнее заявление заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева.

По словам Танкаева, этому препятствует Третий энергопакет Евросоюза — пакет нормативных правовых актов, регулирующих газовую и электроэнергетическую отрасли ЕС. «Странно это слышать именно от господина Медведева — человека, который поссорился со всей Европой, не сумел отстоять наши интересы на традиционном и ключевом для нас рынке, не реализовал ни один из проектов, — заявил эксперт. — Господину Медведеву, может быть, и неизвестно, но существует Третий энергопакет, и газ, который Европа не получит от «Роснефти», будет замещен не газом «Газпрома», а любым другим нероссийским газом. Скорее всего, это будет американский СПГ».

Таким образом, отмечает Танкаев, «пора защитить интересы не только «Газпрома», но и государства, в том числе и от господина Медведева, который их упустил, очевидно, потратив всю свою энергию на хоккей». «Это не интеллигентно, когда огромный «Газпром», по сути, бывшее Министерство газовой промышленности СССР, так настойчиво давит маленького независимого производителя газа, который свои газовые активы получил самостоятельно на рыночной основе. — добавил эксперт. — Конечно, «Газпрому» хотелось бы, чтобы все дисциплинированно сдавали ему свой газ по принципу продразверстки. Но тогда лучше бы ему и оставаться Министерством газовой промышленности и отказаться от амбиций представляться компанией, работающей на рынке».

Ранее на пресс-конференции в Москве зампред правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что его компания не видит экономического смысла для России в поставках «Роснефтью» газа в адрес ВР. «Главное, что я никакого экономического смысла не вижу — не вижу в этом в первую очередь не для «Газпрома», а для российского государства», — сказал он.

Напомним, что в рамках XXI Петербургского международного экономического форума «Роснефть» и ВР подписали соглашение о сотрудничестве в газовой сфере, в рамках которого российская компания и дочернее предприятие ВР — BP Gas Marketing Limited — планируют заключить договор купли-продажи добываемого «Роснефтью» газа для обеспечения дополнительных поставок российского сырья на рынки Европы начиная с 2019 года. Глава BP Роберт Дадли уже заявлял, что компания готова с 2019 года покупать газ у «Роснефти» после получения необходимого разрешения от властей РФ. Пока же, согласно законодательству РФ, право экспорта трубопроводного газа закреплено только за «Газпромом». Ранее «Роснефти» совместно с «Новатэком» удалось добиться отмены монополии по экспорту СПГ, однако разрешения на экспорт трубопроводного газа российская нефтегазовая компания добиться пока не может.