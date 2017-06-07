В Кремле заинтересовались «компоновкой материала» для фильма о Путине

В Кремле «с нетерпением ждут» выхода фильма-интервью Оливера Стоуна с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы ждем с нетерпением, когда он выйдет. Нам интересно, как Оливер Стоун скомпоновал материал. Он человек очень непредсказуемый в плане творческих проявлений, поэтому нам самим интересно», — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле пока не видели картину.

Четырехсерийный фильм «Интервью с Путиным» покажут на американском кабельном канале Showtime 12-15 июня.

Оливер Стоун — обладатель трех «Оскаров», два из которых он получил за режиссуру фильмов о въетнамской войне — «Взвод» и «Рожденный четвертого июля».