07 июня 2017, 14:15
В Кремле заинтересовались «компоновкой материала» для фильма о Путине
В Кремле «с нетерпением ждут» выхода фильма-интервью Оливера Стоуна с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».
«Мы ждем с нетерпением, когда он выйдет. Нам интересно, как Оливер Стоун скомпоновал материал. Он человек очень непредсказуемый в плане творческих проявлений, поэтому нам самим интересно», — сказал Песков.
Он добавил, что в Кремле пока не видели картину.
Четырехсерийный фильм «Интервью с Путиным» покажут на американском кабельном канале Showtime 12-15 июня.
Оливер Стоун — обладатель трех «Оскаров», два из которых он получил за режиссуру фильмов о въетнамской войне — «Взвод» и «Рожденный четвертого июля».
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