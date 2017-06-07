Обнародован состав российской команды на Кубок конфедераций

Российский футбольный союз опубликовал окончательный состав национальной сборной для участия в Кубке конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля.

В списке 23 футболиста.

Вратари

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Владимир Габулов («Арсенал»)

Маринато Гилерме («Локомотив»)

Защитники

Роман Шишкин («Краснодар)

Виктор Васин (ЦСКА)

Георгий Джикия (Спартак»)

Руслан Камболов («Рубин»)

Федор Кудряшов («Ростов»)

Илья Кутепов («Спартак»)

Полузащитники

Игорь Смольников («Зенит»)

Юрий Газинский («Краснодар»)

Денис Глушаков («Спартак»)

Алексей Миранчук («Локомотив»)

Александр Головин (ЦСКА)

Юрий Жирков («Зенит»)

Александр Самедов («Спартак»)

Александр Ерохин («Ростов»)

Дмитрий Тарасов («Локомотив»)

Дмитрий Комбаров («Спартак»)

Нападающие

Дмитрий Полоз («Ростов»)

Федор Смолов («Краснодар»)

Александр Бухаров («Ростов»)

Максим Канунников («Рубин»)

В список не вошли защитники Роман Нойштедтер и Андрей Семенов, а также голкипер Александр Беленов.

Кроме этого игры Кубка из-за травм пропустяте Роман Зобнин, Марио Фернандес, Алан Дзагоев и Артем Дзюба.