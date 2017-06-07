Участники совещания по авиации не смогли вовремя вылететь из-за поломки Ту-214

Вылет участников совещания в Ульяновске по поддержке авиационной промышленности был задержан в Москве из-за технической неисправности Ту-214 Специального летного отряда «Россия». Об этом сообщает ТАСС.

Самолетом летели генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев, замминистра транспорта Валерий Окулов, глава Росавиации Александр Нерадько и журналисты.

«Необходимая деталь была оперативно заменена, и теперь борт готов к вылету», — сообщила агентству пресс-секретарь управляющего делами президента Елена Крылова.

По ее словам, речь идет о детали, непосредственно не влияющей на полет.