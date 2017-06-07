Россияне получат право продавать мусор

Правительство приняло подготовленные Минстроем поправки, которые предусматривают право россиян на продажу вторсырья переработчикам. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующие документы.

По словам депутата Владимира Панова, данные поправки направлены на том, чтобы вывести из-под регулирования обращение физлиц с отходами. Они позволят гражданам напрямую заключать договоры с транспортировщиками и переработчиками вторсырья.

Как полагает замглавы Минстроя Андрей Чибис, нововведения сделают возможным «исполнение приоритета госполитики в мусорной сфере – максимальное использование вторсырья».

В поправках также содержится положение о льготных тарифах за раздельный сбор мусора.