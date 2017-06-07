ГД предложили сменить гимн России на «Боже, Царя храни!»

Госдума рассмотрит законопроект о смене государственного гимна страны на имперский «Боже, Царя храни!». Соответствующий документ опубликован в базе документов нижней палаты парламента.

Как утверждают авторы законопроекта, нынешний гимн является продуктом оригинальной музыки и переработанного текста советского гимна, который так и не стал символом объединения большинства граждан страны.

По мнению депутатов, возвращение имперского гимна позволит достичь исторической преемственности, а также чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю России, включающую в себя и монархический, и советский периоды.