Фонд Катерины Тихоновой займется интеллектуальной собственностью

Фонд «Интеллектуальное развитие», работающий под брендом «Иннопрактика», в мае зарегистрировал дочернюю структуру — «Национальная ассоциация трансфера технологий». Об этом сообщает Republic.

Директором «Иннопрактики» является предполагаемая дочь Владимира Путина Катерина Тихонова.

Директором «Национальной ассоциации трансфера технологий» стал бывший помощник председателя и пресс-секретарь Суда по интеллектуальным правам Егор Шпицын.

На запрос издания в «Иннопрактике» ответили, что их дочерняя структура «призвана объединить участников рынка трансфера технологий для повышения эффективности их взаимодействия».

Там добавили, что организация будет заниматься правовым обеспечением трансфера технологий, подготовкой кадров и другими вопросами.

Трансфер технологии — это ее передача в рамках лицензии.